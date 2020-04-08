Коронавірус в Україні: за добу заразились більше 200 людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні заразились близько 1700 людей

Станом на 9:30 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. Крім того, 35 пацієнтів одужало.

РБК-Україна писало, що вчора в країні було підтверджено 1462 випадки COVID-19. З них 143 були виявлені за 6 квітня. В Одеській області повідомляли про 30 хворих.

Зазначимо, за станом на ранок 8 квітня в усьому світі зареєстрували 1 430 141 випадок зараження коронавірусом. Зокрема, в США заразились майже 400 тисяч.

Нагадаємо, в Чернівецькій області на коронавірус Covid-19 виявили у трьох священників.

Також у Тернопільській області помер священник, у якого першим у Тернопільській області лабораторно підтвердили коронавірус.

Також додамо, група експертів Гонконзького університету і американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань досліджували, скільки часу може жити вірус на різних поверхнях. Коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.

Зазначимо, вчені в Австралії почали тестування двох потенційних вакцин від коронавірусу.