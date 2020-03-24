ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: исследуются еще 52 образца

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 11:13
Коронавирус в Украине: исследуются еще 52 образца
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Минздрав поступило 756 подозрений на коронавирус

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины проверяет на коронавирус еще 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Всего с начала года поступило 756 подозрений на коронавирус. Из них 620 образцов - отрицательные

Коронавирус в Украине: исследуются еще 52 образца

Напомним, в Украине уже 84 случаев заражения коронавирусом.

Также в аэропорту "Борисполь" гражданка Украины, в которой обнаружили коронавирус, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта.

Вместе с тем, в Минздраве заявили, что сообщения о результатах диагностирования с любых других источников, в том числе и от представителей органов местного самоуправления и т.п., до момента поступления официального подтверждения заражения коронавируса не могут быть верифицированы Минздравом Украины и ЦОЗ.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

Рада может провести внеочередное заседание 26 марта, - источник В аэропорту "Борисполь" зафиксировали еще один случай коронавируса
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь