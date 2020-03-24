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Коронавірус в Україні: досліджуються ще 52 зразки

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 11:13
Коронавірус в Україні: досліджуються ще 52 зразки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заголом в МОЗ надійшло 756 підозр на коронавірус

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України перевіряє на коронавірус ще 52 людини. Про це повідомляє прес-служба ЦГЗ.

Загалом з початку року надійшло 756 підозр на коронавірус. З них 620 зразків - негативні.

Коронавірус в Україні: досліджуються ще 52 зразки

Нагадаємо, в Україні вже 84 випадків зараження коронавірусом.

Також в аеропорту "Бориспіль" громадянка України, у якої виявили коронавірус, попри вимоги лікарів, хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі летовища.

Разом з тим, у МОЗ заявили, що повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, до моменту надходження офіційного підтвердження зараження коронавірусом не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.

Також РБК-Україна писало, що 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Пізніше введення режиму надзвичайної ситуації схвалили у Львівській області. Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.

Рада може провести позачергове засідання 26 березня, - джерело В аеропорту "Бориспіль" зафіксували ще один випадок коронавірусу
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