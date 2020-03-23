Коронавирус в Украине: Емец предлагает почасовую оплату для медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, которые работают в условиях распространения в Украине коронавируса. Об этом он заявил в интервью 112 каналу.

Емец отметил, что поднимет этот вопрос на следующем заседании правительства.

"На следующее заседание правительства я буду выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат", - заявил Емец.

Министр добавил, что врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

Напомним, в Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля. В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения.

Отметим, по состоянию на утро 23 марта 2020 года в Минздрав поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.