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В Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 06:48
В Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/UnitedNationsRU)

Большинство медиков - женщины

В Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Организации Объедененных Наций (ООН).

Отмечается, что в глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения.

"В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Италии в Ломбардии вводят дополнительные жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Останавливается строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей. Все предприниматели должны приостановить деятельность за исключением тех, кто занимается критически важными отраслями.

Напомним, что на протяжении последних суток в Италии жертвами коронавирус стали почти 800 человек. Это наибольшее количество жертв за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

В Италии вводят более жесткий карантин, останавливают стройки и предприятия В Италии за сутки жертвами коронавируса стали почти 800 человек
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