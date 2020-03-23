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Коронавірус в Україні: Ємець пропонує погодинну оплату для медиків

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 11:01
Коронавірус в Україні: Ємець пропонує погодинну оплату для медиків
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусу. Про він заявив в інтерв’ю 112 каналу.

Ємець зазначив, що підніме це питання на наступному засіданні уряду.

"На наступне засідання уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу. Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають", - заявив Ємець.

Міністр додав, що лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.

Нагадаємо, в Італії 20% медперсоналу заразилися коронавірусом COVID-19 з початку спалаху в кінці лютого. У глобальному масштабі жінки складають 70% всіх працівників сектора охорони здоров'я.

Відзначимо, станом на ранок 23 березня 2020 року в МОЗ надійшло 114 повідомлень про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.

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