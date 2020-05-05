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Коронавірус вдалося не допустити в зону ООС, - Міноборони

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 20:04
Коронавірус вдалося не допустити в зону ООС, - Міноборони
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України покращилася

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі хворих коронавірусом українських військовослужбовців немає. Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба відомства у Facebook.

Він також повідомив, що ситуація з COVID-19 у Збройних силах України покращилася.

"У восьми військовослужбовців з Харкова попередні позитивні тести на коронавірусну інфекцію виявилися помилковими. Тому в даний час загальна кількість хворих навіть знизилася", - заявив міністр.

Він також додав, що кожен день люди одужують після захворювання коронавірусом.

"Більшість випадків захворювання цією хворобою пов'язана з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання", - зазначив Таран.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в лавах Національної поліції підтверджено 142 випадки коронавірусу. Крім того, в Міністерстві внутрішніх справ виявили 59 випадків зараження, а у Національній гвардії - 19. Також в Державній прикордонній службі підтвердили 17 випадків, а в ЗСУ хворіють 48 осіб.

Додамо, що раніше підтвердили коронавірус у двох військовослужбовців ЗСУ. Всього на даний момент лікуються від COVID-19 48 військових.

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