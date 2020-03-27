В Украине могут пересмотреть карантин для людей трудоспособного возраста

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ляшко отметил, что Минздрав настораживает большое количество больных коронавирусом среди этой группы

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации пересмотрит условия карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавируса для людей трудоспособного возраста. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, болеющих коронавирусной болезнью.

"По результатам этого анализа мы будем пересматривать подходы к карантинным мероприятиям, поскольку мы видим, что мобильность населения от 18-ти до 50-ти лет значительно большая. Это группа риска. Поэтому нужно будет пересмотреть наши мероприятия и внести изменения в карантин, чтобы влиять и на эту группу населения, чтобы уменьшить количество зарегистрированных случаев", - заявил главный санитарный врач.

Напомним, в Министерстве здравоохранения создадут спецбригады медработников для тестирования на коронавирус дома. Так, бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.

Как писало РБК-Украина, в Украине зафиксировано уже 218 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 4 человека, а умерли - пять.