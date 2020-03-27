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Стан зараженої коронавірусом дитини у Тернопільській області середньо-важкий

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 11:50
Стан зараженої коронавірусом дитини у Тернопільській області середньо-важкий
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Стан дитини та її матері оцінюється з позитивною динамікою

У четвер, 26 березня, в Тернопільській дитячій міській лікарні був зафіксований коронавірус у 11-річної дитини та її мами. Про це повідомляє Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом.

Як повідомляється, на сьогодні стан дитини оцінюється як середньо-важкий з позитивною динамікою, пневмонії у неї немає. Матір знаходиться у такому ж стані в окремому боксі інфекційного відділення.

Як зазначається, в Тернопільській міській дитячій лікарні ще три підозри на коронавірус не підтвердилися. Одній дитині з підозрою наразі зробили лабораторні дослідження та очікують на результат.

Нагадаємо, в Тернопільській області кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом зросло до 24. Відомо про 21 хворого на коронавірус, які проживають у Монастирському районі та один летальний випадок.

Крім того, в інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус. Це був мешканець села Ковалівка Монастириського району, чоловікові було 68 років.

Також в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священник не знав, що заражений.

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