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Коронавірус вважають штучним 70% українців

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 11:10
Коронавірус вважають штучним 70% українців Фото: лабораторія (Misha Friedman/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус - це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Коронавірус вважають штучним 70% українців

Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає, що його створили в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), з метою зменшення кількості населення (40%).

Ще 17% - з метою створення економічної кризи, 16% - з метою заробітку на вакцині, 12% - для контролю над людьми.

Коронавірус вважають штучним 70% українців

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 18-19 березня 2021 року серед 1500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку березня 2021 року майже половина (45%) українців вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення від COVID-19 несе міністр охорони здоров'я. Ще 22% респондентів покладають відповідальність на президента.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

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