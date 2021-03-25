Коронавірус вважають штучним 70% українців

Абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус - це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає, що його створили в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), з метою зменшення кількості населення (40%).

Ще 17% - з метою створення економічної кризи, 16% - з метою заробітку на вакцині, 12% - для контролю над людьми.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 18-19 березня 2021 року серед 1500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.