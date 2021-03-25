Коронавірус вважають штучним 70% українців
Абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус - це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає, що його створили в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), з метою зменшення кількості населення (40%).
Ще 17% - з метою створення економічної кризи, 16% - з метою заробітку на вакцині, 12% - для контролю над людьми.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 18-19 березня 2021 року серед 1500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку березня 2021 року майже половина (45%) українців вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення від COVID-19 несе міністр охорони здоров'я. Ще 22% респондентів покладають відповідальність на президента.
Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.