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Украинцы назвали ответственных за своевременную вакцинацию от COVID-19

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 11:05
Украинцы назвали ответственных за своевременную вакцинацию от COVID-19 Фото: вакцинация (koda.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Почти половина (45%) опрошенных считают, что самую большую ответственность за своевременную вакцинацию населения от COVID-19 несет министр здравоохранения. Еще 22% респондентов возлагают ответственность на президента.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 11% украинцев считают, что за своевременность вакцинации несет ответственность Верховная рада, 10% - главный санитарный врач, 5% - премьер-министр.

Украинцы назвали ответственных за своевременную вакцинацию от COVID-19

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале марта большинство украинцев (56%) поддерживают введение жесткого карантина если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. Противоположного мнения придерживаются 41% респондентов.

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