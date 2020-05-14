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Коронавирус в Ровенской области: подтверждено 9 новых случаев, выздоровели 60 человек

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 20:34
Коронавирус в Ровенской области: подтверждено 9 новых случаев, выздоровели 60 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области подтверждено 1077 случаев заражения

В Ровенской области за последние сутки лабораторно подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от 23 до 81 года.

Так, по состоянию на вечер 14 мая заболевания COVID-19 подтвердили у четырех жителей Рокитновского района, одного из города Ровно, одного из Дубровицкого района, двоих жителей города Костополь и одного жителя города Вараш.

Таким образом в области всего зарегистрировано 1077 случаев заболевания COVID-19. Из них - 230 медработников и 80 детей. Треть больных - это люди от 50 до 65 лет. При этом отмечается, что от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 24 человека, а выздоровели 305, из них 60 пациентов выписали сегодня.

Коваль также добавил, что сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре находятся 376 образцов.

Напомним, ранее сообщалось, что количество смертей в мире превысило 300 тысяч. При этом количество зараженных приближается к 4,5 млн человек.

Кроме того, в Украине впервые выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились. За минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины КоронавирусРовенская область
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