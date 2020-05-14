Коронавирус в мире: общее количество смертей превысило 300 тысяч

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Общее число заразившихся приближается к 4,5 млн

Общее количество зафиксированных летальных исходов от коронавируса в мире превысило отметку в 300 тысяч. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Рекордное количество заболевших и случаев смерти приходится на Соединенные Штаты. Там с начала пандемии коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, более 85 тысяч инфицированных скончались.

При этом, общее число заразившихся приближается к 4,5 млн, и в то же время более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что на данный момент эпицентром пандемии в мире остается американский континент. Число инфицированных увеличивается в Африке: COVID-19 зафиксировали во всех африканских странах. Меньше чем за неделю число больных возросло на 16 тыс. человек.

Кроме того, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в настоящий момент мир борется с самой серьезной пандемией за 100 лет. При этом отмечалось, что несмотря на пандемию, в странах с низким уровнем дохода зафиксирован наибольший прирост продолжительности жизни. В целом, согласно опубликованной ВОЗ статистике за 2020 год, в мире наблюдается позитивная динамика в сфере здравоохранения.

Автор: Валерия Мрачковская