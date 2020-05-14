Коронавірус у Рівненській області: підтверджено 9 нових випадків, одужали 60 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області підтверджено 1077 випадків зараження

У Рівненській області за останню добу лабораторно підтверджено дев'ять нових випадків зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік інфікованих варіюється від 23 до 81 року.

Так, станом на вечір 14 травня захворювання COVID-19 підтвердили у чотирьох жителів Рокитнівського району, одного з міста Рівне, одного з Дубровицького району, двох жителів міста Костопіль та одного жителя міста Вараш.

Таким чином в області всього зареєстровано 1077 випадків захворювання COVID-19. З них - 230 медпрацівників та 80 дітей. Третина хворих - це люди від 50 до 65 років. При цьому наголошується, що від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 24 людини, а одужали 305, з них 60 пацієнтів виписали сьогодні.

Коваль також додав, що зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі знаходяться 376 зразків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість смертей у світі перевищила 300 тисяч. При цьому кількість заражених наближається до 4,5 млн осіб.

Крім того, в Україні вперше одужали від коронавірусу більше людей, ніж заразилися. За минулу добу одужали 427 осіб, а заразилися 422.

Автор: Валерія Мрачковська