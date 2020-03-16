Коронавирус представляет особую угрозу для жителей ОРДЛО, - Красный Крест

Пандемия коронавируса представляет особую угрозу для жителей оккупированного Донбасса и системы здравоохранения на этих территориях в целом. Об этом заявила глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт, передает Hromadske.

По ее словам, вспышка коронавируса в Украине подвергнет опасности жителей оккупированного Донбасса.

"Действительно, большинство людей, которое живет вблизи линии разграничения и пересекает ее - в частности в Станице Луганской - это люди таких возрастных категорий (преклонного возраста, - ред.). Мы знаем, что многие из тех, кто пересекает линию разграничения - это пенсионеры, а большинство пенсионеров подпадает под эту категорию", - заявила Жиллетт.

Она также отметила, что система здравоохранения в оккупированных районах в течении нескольких лет страдала от негативных последствий боевых действий, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на здоровье жителей. Жиллетт подчеркнула, что система здравоохранения на Донбассе может еще больше пострадать в случае вспышки коронавируса. Кроме того, эпидемия коронавируса может истощить ресурсы, необходимые для реагирования на другие болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали восемь человек.

Кроме того, сегодня в двух польских городах Цешин и Тыхы подтвердили коронавирус у двух граждан Украины.