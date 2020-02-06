Япония не пустит в страну пассажиров идущего из Гонконга лайнера из-за угрозы коронавируса

Япония не допустит в страну иностранцев с круизного лайнера Westerdam, который направляется к ее берегам из Гонконга. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Kyodo News.

Такое решение японские власти намерены принять из-за того, что на лайнере могут находиться зараженные коронавирусом пассажиры.

Сообщается, что запрет вступит в силу с пятницы, 7 февраля в соответствии с иммиграционным законодательством Японии.

Напомним, ранее Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту после того, как у 80-летнего пассажира из Гонконга, подтвердился случай инфицирования китайским коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

По состоянию на 6 февраля, количество инфицированных коронавирусом на Diamond Princess выросло до 20 человек.

Также РБК-Украина писало, что на борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев, однако зараженных коронавирусом среди них нет.