Японія не пустить в країну пасажирів лайнера з Гонконгу через загрозу коронавируса

Японія не допустить в країну іноземців із круїзного лайнера Westerdam, який

прямує до її берегів з Гонконгу. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє Kyodo News.

Таке рішення японська влада має намір ухвалити через те, що на лайнері можуть знаходитися заражені коронавірусом пасажири.

Повідомляється, що заборона набуде чинності з п'ятниці, 7 лютого у відповідності з імміграційним законодавством Японії.

Нагадаємо, раніше Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту після того, як у 80-річного пасажира з Гонконгу підтвердився випадок інфікування китайським коронавірусом нового типу 2019-nCoV.

Станом на 6 лютого, кількість інфікованих коронавірусом на Diamond Princess зросло до 20 осіб.

Також РБК-Україна писало, що на борту лайнера Diamond Princess знаходяться 25 українців, однак інфікованих коронавірусом серед них немає.