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Коронавирус подтвердили еще в одной стране

Новости » В мире     03.03.2020 - 20:29
Коронавирус подтвердили еще в одной стране
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Заразился гражданин Аргентины

Аргентина подтвердила первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание El Litoral.

Зараженного поместили в швейцарскую клинику в Буэнос-Айресе. По предварительной информации, аргентинец инфицировался вирусом в Италии или Испании.

На сегодня коронавирусом в Италии заразились больше 2 тыс. человек, Испания сообщила об 151 случае инфицирования.

Министр здравоохранения Аргентины анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет более детальную информацию о состояние аргентинца.

Напомним, это третий случай коронавируса в Южной Америке. Ранее инфекцию подтвердили в Бразилии и Мексике.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине врачи выявили первый случай заражения коронавирусом у жителя Черновцов, который недавно вернулся из-за границы. По данным Министерства здравоохранения, с инфицированным украинцем могли контактировать до 10 человек.

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