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Коронавірус підтвердили ще в одній країні

Новини » В світі     03.03.2020 - 20:29
Коронавірус підтвердили ще в одній країні
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Заразився громадянин Аргентини

Аргентина підтвердила перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання El Litoral.

Чоловіка помістили у швейцарську клініку в Буенос-Айресі. За попередньою інформацією, аргентинець інфікувався вірусом в Італії або Іспанії.

На сьогодні коронавірусом в Італії заразилися понад 2 тис. осіб, Іспанія повідомила про 151 випадок інфікування.

Міністр охорони здоров'я Аргентини анонсував прес-конференцію, на якій розповість більш детальну інформацію про стан аргентинця.

Нагадаємо, це вже третій випадок коронавірусу в Південній Америці. Раніше інфекцію підтвердили в Бразилії та Мексиці.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом у світі захворіли понад 90 тис. людей в 73 країнах світу. Відомо про 3111 смертельний випадок. У Європейському регіоні кількість випадків зараження збільшилася до 2809 осіб, померли 56 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні лікарі виявили перший випадок зараження коронавірусом у жителя Чернівців, який нещодавно повернувся з-за кордону. За даними Міністерства охорони здоров'я, з інфікованим українцем могли контактувати до 10 осіб.

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