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С инфицированным коронавирусом украинцем могли контактировать до 10 человек, - Ляшко

Новости » Общество     03.03.2020 - 18:26
С инфицированным коронавирусом украинцем могли контактировать до 10 человек, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

По словам Ляшко, процесс четко контролируется эпидемиологами

В Украине сегодня, 3 марта, врачи обнаружили первый случай заражения коронавирусом у жителя Черновцов, который недавно вернулся из-за границы. Количество лиц, с которыми он мог контактировать, до десяти человек. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, "процесс четко контролируется эпидемиологами".

"Всех других контактных лиц определено. В общем, это до десяти человек. За ними установлено медико-санитарное наблюдение. Ближайший контакт – жена, которая была вместе с больным. Она находится на самоизоляции в домашних условиях", - отметил Ляшко.

Он также от метил, что есть четкий алгоритм, как действовать и кого передавать на тестирование.

"Этот алгоритм доведен на места и все работают по этому алгоритму", - добавил Ляшко.

Напомним, сегодня, 3 марта, в Украине впервые зафиксировали коронавирус. В школах Черновцов после выявления коронавируса у жителя города усилили меры безопасности. Вместе с тем, на данный момент учебный процесс в школах продолжается. При этом, классных руководителей в школах обязали не допускать к занятиям детей, у которых есть температура и симптомы гриппа.

Также РБК-Украина сообщало, что у таможенника, который проводил досмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, нет симптомов заболевания. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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