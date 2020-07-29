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Коронавирус подтвердили у еще более чем 80 курсантов киевского вуза

Киев, Среда 29 июля 2020 18:16
Коронавирус подтвердили у еще более чем 80 курсантов киевского вуза
Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Всего в общежитии столичного института спецсвязи выявили COVID-19 у 133 курсантов

В Киеве подтвердили коронавирус еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт", где ранее была выявлена вспышка COVID-19. Всего в общежитии заболели 133 курсанта.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в КГГА, вчера были отобраны биологические образцы у 107 человек, которые контактировали с заболевшими ранее.

"Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под контролем", - рассказал директор Киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак.

Отметим, вспышку коронавируса в общежитии института спецсвязи в Киеве выявили в воскресенье, 26 июля. Изначально было подтверждено заболевание 52 человек из 152 проживающих в общежитии.

Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили больше тысячи новых случаев коронавируса, всего в стране заболели более 67 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Офисе президента выразили обеспокоенность из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

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