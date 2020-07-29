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Коронавірус підтвердили у ще більш ніж 80 курсантів київського вишу

Київ, Середа 29 липня 2020 18:16
Коронавірус підтвердили у ще більш ніж 80 курсантів київського вишу
Фото: пробірка з написом "коронавірус" (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

Всього в гуртожитку столичного інституту спецзв'язку виявили COVID-19 у курсантів 133

У Києві підтвердили коронавірус ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", де раніше була виявлено спалах COVID-19. Всього в гуртожитку захворіли 133 курсанта.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Як зазначили в КМДА, вчора були відібрані біологічні зразки у 107 осіб, які контактували з хворими.

"Результати досліджень ми отримали сьогодні. Крім того, 10 курсантів госпіталізовані в столичні медустанови. Інші лікуються в гуртожитку під контролем", - розповів директор Київського міського лабораторного центру Сергій Чумак.

Зазначимо, спалах коронавірусу в гуртожитку інституту спецзв'язку в Києві виявили в неділю, 26 липня. Спочатку було підтверджено захворювання 52 осіб з 152, що проживають у гуртожитку.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили більше тисячі нових випадків коронавіруса, всього в країні захворіли понад 67 тисяч чоловік.

Раніше РБК-Україна писало, що в Офісі президента висловили стурбованість з приводу ситуації з захворюваністю коронавірусом в Україні.

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