Ситуация с COVID-19 вызывает беспокойство, - ОП

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Минздраве сообщили, как будут делить области, районы и города на зоны

В Офисе президента Украины сообщили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом вызывает беспокойство. В связи с этим в Минздраве доложили, как будут делить украинские территории на новые зоны согласно эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине за последние сутки превысило 1000, и это вызывает беспокойство", - шла речь на совещании членов правительства и силовиков в ОП.

В связи с этим глава Минздрава Максим Степанов доложил о разделении территории на новые "зеленые" и "красные" зоны по европейским стандартам, где эпидемиологическую ситуацию будут рассматривать отдельно в каждой области, городе и районе.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будет работать карантин с 1 августа.

Отметим, за последние сутки в Украине выявили еще 1022 зараженных коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 28 и 27 июля в Украине к ослаблению карантина были не готовы девять областей.