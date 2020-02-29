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Коронавирус подтвердили в 27 странах Европы: список

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В Европе подтвердили более 1000 случаев

По состоянию на утро 29 февраля случаи заражения коронавирусом COVID-19 были зафиксированы в 27 странах Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на сегодня в Европе лабораторно подтверждены 1 123 случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили в таких странах как:

  • Италия - 888;
  • Германия - 57;
  • Франция - 57;
  • Испания - 32;
  • Британия - 19;
  • Хорватия - 5;
  • Австрия - 5;
  • Россия - 2;
  • Финляндия - 2;
  • Швеция - 11;
  • Израиль - 5;
  • Швейцария-10;
  • Греция-4;
  • Грузия - 3;
  • Норвегия - 6;
  • Румыния - 3;
  • Нидерланды - 2.

Также по одному случаю заражения коронавирусом зарегистрировали в Эстонии, Северной Македонии, Бельгии, Азербайджане, Исландии, Литве, Сан-Марино, Туркменистане и Беларуси.

Напомним, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире возросло до 85 187. Вылечили болезнь уже 39 545 человек. Жертвами коронавируса стали 2 924 человека.

РБК-Украина писало, что первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Монако. Болезнь обнаружили у 50-летнего мужчины. Сейчас он находится в инфекционном отделении больницы Ниццы.

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