Коронавирус подтвердили в 27 странах Европы: список

В Европе подтвердили более 1000 случаев
По состоянию на утро 29 февраля случаи заражения коронавирусом COVID-19 были зафиксированы в 27 странах Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Так, по состоянию на сегодня в Европе лабораторно подтверждены 1 123 случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили в таких странах как:
Также по одному случаю заражения коронавирусом зарегистрировали в Эстонии, Северной Македонии, Бельгии, Азербайджане, Исландии, Литве, Сан-Марино, Туркменистане и Беларуси.
Напомним, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире возросло до 85 187. Вылечили болезнь уже 39 545 человек. Жертвами коронавируса стали 2 924 человека.
РБК-Украина писало, что первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Монако. Болезнь обнаружили у 50-летнего мужчины. Сейчас он находится в инфекционном отделении больницы Ниццы.