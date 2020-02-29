Коронавирус подтвердили в 27 странах Европы: список

По состоянию на утро 29 февраля случаи заражения коронавирусом COVID-19 были зафиксированы в 27 странах Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на сегодня в Европе лабораторно подтверждены 1 123 случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили в таких странах как:

Италия - 888;

Германия - 57;

Франция - 57;

Испания - 32;

Британия - 19;

Хорватия - 5;

Австрия - 5;

Россия - 2;

Финляндия - 2;

Швеция - 11;

Израиль - 5;

Швейцария-10;

Греция-4;

Грузия - 3;

Норвегия - 6;

Румыния - 3;

Нидерланды - 2.

Также по одному случаю заражения коронавирусом зарегистрировали в Эстонии, Северной Македонии, Бельгии, Азербайджане, Исландии, Литве, Сан-Марино, Туркменистане и Беларуси.

Напомним, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире возросло до 85 187. Вылечили болезнь уже 39 545 человек. Жертвами коронавируса стали 2 924 человека.

РБК-Украина писало, что первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Монако. Болезнь обнаружили у 50-летнего мужчины. Сейчас он находится в инфекционном отделении больницы Ниццы.