Коронавірус підтвердили в 27 країнах Європи: список

Станом на ранок 29 лютого випадки зараження коронавірусом COVID-19 було зафіксовано у 27 країнах Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Так, станом на сьогодні у Європі лабораторно підтверджено 1 123 випадки зараження коронавірусом. Хворобу виявили у таких країнах як:

Італія - 888;

Німеччина - 57;

Франція - 57;

Іспанія - 32;

Британія - 19;

Хорватія - 5;

Австрія - 5;

Росія - 2;

Фінляндія - 2;

Швеція - 11;

Ізраїль - 5;

Швейцарія-10;

Греція-4;

Грузія - 3;

Норвегія - 6;

Румунія - 3;

Нідерланди - 2.

Також по одному випадку зараження коронавірусом було зареєстровано в Естонії, Північній Македонії, Бельгії, Азербайджані, Ісландії, Литві, Сан-Маріно, Туркменістані та Білорусі.

Нагадаємо, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі зросла до 85 187. Вилікували хворобу вже 39 545 осіб. Жертвами коронавірусу стали 2 924 людини.

Також РБК-Україна писало, що перший випадок зараження коронавірусом підтвердили у Монако. Хворобу виявили у 50-річного чоловіка. Наразі він перебуває в інфекційному відділенні лікарні Ніцци.