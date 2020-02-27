Коронавірус виявлено у 5 українців за межами країни, - МОЗ

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Четверо українців захворіли на круїзному лайнері в Японії

У п'ятох громадян України, які перебувають за кордоном, діагностовано коронавірус. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

При цьому він запевнив, що на території України коронавірусної інфекції не зафіксовано.

"Але, на жаль, у п'ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо у Японії - вони подорожували на круїзному лайнері - були членами екіпажу. І одна українка, вона перебуває у Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусом. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.

Раніше в РНБО назвали групи ризику зараження коронавірусом. За результатами моделювання в зоні найменшого ризику знаходяться особи у віці від 10 до 39 років.

Зазначимо, в Італії підтвердили 38 випадків зараження новим типом коронавірусу COVID-19 на території країни. До цього коронавірус був зафіксований у 15 європейських країнах - Північній Македонії, Італії, Німеччині, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Росії, Румунії, Бельгії, Греції, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.