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Коронавірус в Мукачеві: жінці зроблять повторний аналіз

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 09:31
Коронавірус в Мукачеві: жінці зроблять повторний аналіз
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Стан жінки стабільний

Жінці з Мукачева, в якої попередньо діагностували коронавірус, проведуть повторний аналіз. Про це повідомляє прес-служба Мукачівської міської ради.

Також у міській раді розповіли, що стан жінки стабільний.

"Жінку, в якої попередньо встановлено коронавірус, доставлено до обласної інфекційної лікарні. Будуть проведені повторні аналізи в референт-лабораторії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вже встановили дані контактних осіб, які могли перебувати в контакті з особою, в якої попередньо позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, вчора в Мукачеві лабораторно підтвердили захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19. Втім, МОЗ ще офіційно не підтверджував цю інформацію.

Додамо, в Україні за станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу.

Крім того, у Волинській області дві людини отримали позитивний результат на коронавірус при перевірці швидкими тестами.

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Новини України КоронавірусМукачево
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