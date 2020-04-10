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Коронавирус: Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 09:58
Коронавирус: Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Ивано-Франковской области больше всего случаев смерти от коронавируса

Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область, где больше всего случаев смерти от коронавируса. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, будет рассмотрен каждый конкретный случай и предоставлены определенные рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи.

"Сегодня команда Минздрава отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует у нас с количеством летальных случаев. В комиссии находится заместитель министра здравоохранения, анестезиологи и реаниматологи", - заявил Ляшко.

Добавим, в Ивано-Франковской области зафиксировали 9 случаев смерти от коронавируса. Все в регионе заразились 254 человек.

Напомним, в Черновицкой области за последние сутки умерли еще трое инфицированных. Случаи инфицирования зарегистрированы во всех районах области. Подчеркнем, число инфицированных в области возросло до 379 случаев.

В связи с этим, в Черновицкой области в рамках карантина из-за коронавируса на выходные вводится особый режим: продуктовые магазины и АЗС будут закрыты.

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