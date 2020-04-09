В Черновицкой области резко увеличилось число случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области за сутки подтвердили 76 новых случаев заражения

В Черновицкой области за последние сутки подтвердили 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

При этом он отметил, что умерли еще трое инфицированных.

По его словам, случаи инфицирования зарегистрированы во всех районах области. Таким образом количество инфицированных в области выросло до 379 случаев.

"За прошедшие сутки у нас умерли три человека, они слишком поздно обратились за медицинской помощью. Несколько часов назад умерла одна из черновчанок. Все они лечились в Черновицкой городской больницы № 1", - заявил Осачук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой больнице умерла женщина с подозрением на коронавирус. Женщину 1957 года рождения в больницу привезла скорая помощь 7 апреля.

Кроме того, в Запорожской области подтвердили первую смерть от коронавируса. Умер 60-летний житель Мелитополя.

По состоянию на утро 9 апреля в Черновицкой области было зафиксировано 302 случая коронавируса. При этом во всей Украине количество больных составила 1892 человека, из них 224 инфицирование было подтверждено за минувшие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 - по 8 апреля.