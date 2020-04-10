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Коронавірус: МОЗ відправив перевірку в Івано-Франківську область

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 09:58
Коронавірус: МОЗ відправив перевірку в Івано-Франківську область
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Івано-Франківській області найбільше випадків смерті від коронавірусу

МОЗ відправив перевірку в Івано-Франківську область, де найбільше випадків смерті від коронавірусу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, буде розглянуто кожен конкретний випадок і надано певні рекомендації щодо покращення надання медичної допомоги.

"Сьогодні команда МОЗ відправилась до Івано-Франківської області, яка лідирує в нас до кількості летальних випадків. В комісії перебуває заступник міністра охорони здоров’я, анестезіологи і реаніматологи", - заявив Ляшко.

Додамо, в Івано-Франківській області зафіксували 9 випадків смерті від коронавірусу. Все в регіоні заразилися 254 осіб.

Нагадаємо, в Чернівецькій області за останню добу померли ще троє інфікованих. Випадки інфікування зареєстровані в усіх районах області. Підкреслимо, число інфікованих в області зросло до 379 випадків.

У зв'язку з цим, у Чернівецькій області у рамках карантину через коронавірус на вихідні вводиться особливий режим: продуктові магазини та АЗС будуть зачинені.

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