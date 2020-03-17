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Коронавирус: МИД объяснил, что нужно делать украинцам для возвращения из Польши

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 13:20
Коронавирус: МИД объяснил, что нужно делать украинцам для возвращения из Польши
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прежде всего нужно добраться к пунктам пропуска для автомобильного сообщения

Министерство иностранных дел Украины розъяснило, что делать гражданам Украины, которым нужно вернуться из Польши после введения карантинных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прежде всего нужно добраться к пунктам пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск"), "Рава-Русская" ("Хребенне"), "Краковец" ("Корчева"). Там работают украинские консулы.

  • Обратите внимание, что городское сообщение в Польше ограничено.
  • Сейчас прорабатывается возможность введения дополнительных рейсов международного сообщения на маршрутах Варшава - граница.
  • Польская сторона заверила о лояльном отношении к нашим гражданам в вопросе нарушения ими миграционных правил страны, в случае окончания срока действия разрешительных документов на пребывание.

Затем убедитесь, что вы обратились в посольство или консульства в Польше по электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице (https://bit.ly/33ucZ3u). Также можно обратиться на страницах посольства и консульств в соцсетях.

Сообщите ваши имя и фамилию, место пребывания и готовность к возвращению в Украину. Обратите внимание, что сейчас телефонные линии перегружены, поэтому оптимальный вариант - отправить электронное письмо с вашими данными.Также вы можете зарегистрироваться в системе ДРУГ (https://friend.mfa.gov.ua/).

И затем ждите дальнейшие инструкции относительно формирования групп для возвращения в Украину. Ситуация анализируется в режиме 24/7 и разрабатываются планы эвакуации граждан Украины.

Напомним, после того, как обнаружили коронавирус у министра окружающей среды Польши, было принято решение, что все министры польского правительства будут работать в карантинном режиме.

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