ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство Польши ушло на карантин

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 11:27
Правительство Польши ушло на карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все министры присутствующие на последнем заседании правительства были обследованы

После того, как обнаружили коронавирус у министра окружающей среды Польши, было принято решение, что все министры польского правительства будут работать в карантинном режиме. Об этом сообщает RMF24.

Представитель правительства Петр Мюллер прокомментировал ситуацию связанную с заражением одного из министров.

"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михала Вося были приняты меры согласно процедурам, определенным главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, присутствовавшие на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованием, которым подвергаются все, у кого был контакт с зараженным", - заявил Мюллер.

Как сообщается, министр окружающей среды контактировал с работником Государственного лесоводства у которого обнаружили коронавирус. После чего Вось был помещен в карантин и провел обследование; тест дал положительный результат.

Добавим, в Польше зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека погибли.

Напомним, в двух польских городах Цешин и Тыхы подтвердили заражения коронавирусом COVID-19 у двух граждан Украины.

Украинцев забирают из Египта и Польши, более сотни граждан застряли на Шри-Ланке Коронавирус в Украине и мире: главные новости 17 марта
Новости Украины ПольшаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь