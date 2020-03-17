Правительство Польши ушло на карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все министры присутствующие на последнем заседании правительства были обследованы

После того, как обнаружили коронавирус у министра окружающей среды Польши, было принято решение, что все министры польского правительства будут работать в карантинном режиме. Об этом сообщает RMF24.

Представитель правительства Петр Мюллер прокомментировал ситуацию связанную с заражением одного из министров.

"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михала Вося были приняты меры согласно процедурам, определенным главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, присутствовавшие на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованием, которым подвергаются все, у кого был контакт с зараженным", - заявил Мюллер.

Как сообщается, министр окружающей среды контактировал с работником Государственного лесоводства у которого обнаружили коронавирус. После чего Вось был помещен в карантин и провел обследование; тест дал положительный результат.

Добавим, в Польше зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека погибли.

Напомним, в двух польских городах Цешин и Тыхы подтвердили заражения коронавирусом COVID-19 у двух граждан Украины.