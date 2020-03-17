Коронавірус: МЗС пояснив, що потрібно робити українцям для повернення з Польщі

Перш за все потрібно добратися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення
Міністерство закордонних справ України роз'яснило, що робити громадянам України, яким потрібно повернутися з Польщі після введення карантинних заходів через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Перш за все потрібно добратися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що наразі працюють у цілодобовому режимі: "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорохуськ"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Краківець" ("Корчова"). Там працюють українські консули.
Потім переконайтеся, що ви звернулися до посольства чи консульства у Польщі електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці (https://bit.ly/33ucZ3u). Також можна звернутися на сторінках посольства і консульств у соцмережах.
Повідомте ваші ім’я та прізвище, місце перебування та готовність до повернення в Україну. Зверніть увагу, що наразі телефонні лінії перевантажені, тому оптимальний варіант - надіслати електронного листа з вашими даними.
Також ви можете зареєструватися у системі ДРУГ (https://friend.mfa.gov.ua/).
І потім чекайте на подальші інструкції щодо формування груп для повернення в Україну. Ситуація аналізується в режимі 24/7 і розробляються плани евакуації громадян України.
Нагадаємо, після того, як виявили коронавірус у міністра навколишнього середовища Польщі, було прийнято рішення, що всі міністри польського уряду працюватимуть в карантинному режимі.