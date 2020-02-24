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Закарпатская ОГА экстренно созывает эпидкомиссию из-за коронавируса

Новости » Общество     24.02.2020 - 20:10
Закарпатская ОГА экстренно созывает эпидкомиссию из-за коронавируса
Фото: коронавирус в Италии (twitter.com/nikmarino9)

Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии пригласили медиков, таможенников и пограничников

Временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации соберется на экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net

Как отмечается, заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА состоится 25 февраля в 10:00.

Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии пригласили медиков, таможенников и пограничников.

Во время заседания комиссия рассмотрит вопрос о готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019 и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть самый большой риск заражения.

Кроме того, среди инфицированных в Италии украинцев нет. Ранее сообщалось о более 200 случаев инфицирования коронавирусом в Италии.

Добавим, что в результате распространения коронавируса в Италии количество жертв от вируса возросло до шести человек.

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