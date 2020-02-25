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У жителя Закарпатской области подозревают коронавирус

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 10:37
У жителя Закарпатской области подозревают коронавирус
Иллюстративное фото (УНИАН)

Местного жителя госпитализировали в областную больницу

В Закарпатской области госпитализировали местного жителя с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Местный житель рассказал, что 21 дней назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе. Затем созвали противоэпидемическую комиссию и приняли решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

"Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Жителя Береговщины будут проверять на коронавирус", - говорится в сообщении.

Отметим, в начале февраля в Украине госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус. Этот вирус потом не подтвердился у украинцев.

РБК-Украина писало, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина усиливает меры безопасности. Все пассажиры, которые будут прибывать самолетами из стран, где ранее подтвердились случаи заражения, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления.

Ранее сообщалось, что группа ученых Тяньцзиньского университета (Китай) сообщила о разработке потенциальной пероральной вакцины от нового коронавируса.

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