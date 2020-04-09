Коронавирус может лишить мировую экономику более 5 трлн долларов, - Bloomberg

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Перед политиками сейчас стоит сверхзадача не открыть свои экономики слишком рано

Коронавирус может лишить мировую экономику более 5 триллионов долларов роста в течение следующих двух лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-Стрит.

Издание пишет, что даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.

Вместе с тем, экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают утраченный объем производства в 5,5 трлн или почти 8% ВВП к концу следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал пакет мер стимулирования, который он назвал одним из крупнейших в мире, для смягчения экономического удара, вызванного пандемией коронавируса.

Также в конце марта в США был принят закон (CARES Act), который предусматривает оказание помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов.