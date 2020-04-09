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Коронавірус може позбавити світову економіку понад 5 трлн доларів, - Bloomberg

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 11:26
Коронавірус може позбавити світову економіку понад 5 трлн доларів, - Bloomberg
Іллюстративне фото (freepik com)

Перед політиками зараз стоїть надзавдання не відкрити свої економіки занадто рано

Коронавірус може позбавити світову економіку більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінку банків Уолл-Стріт.

Видання пише, що навіть при безпрецедентному рівні монетарних і фіскальних стимулів валовий внутрішній продукт навряд чи повернеться до свого докризового тренду принаймні до 2022 року.

Разом з тим, економісти JPMorgan Chase & Co. оцінюють втрачений обсяг виробництва в 5,5 трлн або майже 8% ВВП до кінця наступного року. Витрати тільки для розвинених економік будуть аналогічні тим, які спостерігалися під час рецесій 2008-2009 і 1974-1975 років.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оприлюднив пакет заходів стимулювання, який він назвав одним з найбільших у світі, для пом'якшення економічного удару, викликаного пандемією коронавірусу.

Також в кінці березня в США був схвалений закон (CARES Act), що передбачає надання допомоги американській економіці на рекордну суму в 2,2 трлн доларів.

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