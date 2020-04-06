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Коронавирус в Киеве: заразились 267 человек и 4 умерли

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 12:15
Коронавирус в Киеве: заразились 267 человек и 4 умерли
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мэр Киева назвал число зараженных коронавирусом

В Киеве сообщили о 267 зараженных коронавирусом и четыре смерти. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за минувшие сутки заболели еще 22 киевляна.

"За минувшие сутки еще 22 киевляна заболели. На сегодня уже 267 подтвержденных случаев. Заболели 5 женщин от 29 до 71 года. 16 мужчин от 24 до 82 лет", - сказал он.

Отметим, за последние 12 дней средний темп прироста зараженных коронавирусом составляет 27%. В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки умерли шесть инфицированных коронавирусом, большинство из них - пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Добавим, в Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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