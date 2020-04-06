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Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Донецкой области

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 10:52
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Донецкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Дружковке умер 84-летний мужчина

В Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Кириленко отметил, что сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.

"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно", - написал он.

Отметим, сегодня утром сообщалось, что от коронавируса по одному человеку умерли в Тернопольской и Закарпатской областях.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Ранее сообщалось, что коронавирус COVID-19 может храниться на использованных марлевых масках до недели. Так, при комнатной температуре на бумаге для печати коронавирус держался до трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день.

Напомним, в Испании до конца месяца ученые могут разработать прототип вакцины от коронавируса.

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