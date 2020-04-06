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Коронавірус у Києві: заразились 267 людей і 4 померли

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 12:15
Коронавірус у Києві: заразились 267 людей і 4 померли
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Мер Києва назвав кількість заражених коронавірусом

У Києві повідомили про 267 заражених коронавірусом та чотири смерті. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за минулу добу захворіли ще 22 кияни.

"За минулу добу ще 22 киян захворіли. На сьогодні вже 267 підтверджених випадків. Захворіли 5 жінок від 29 до 71 року. 16 чоловіків від 24 до 82 років", - сказав він.

Зазначимо, за останні 12 днів середній темп приросту заражених коронавірусом складає 27%. У МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу померли шість інфікованих коронавірусом, більшість з них - літні люди з хронічними захворюваннями.

Додамо, в Донецькій області зафіксували першу смерть через коронавірус. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 було підтверджено лабораторно.

РБК-Україна писало, що станом на 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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