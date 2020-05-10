Коронавирус в Киеве: заболели еще 34 человека, трое умерли

Среди выявленных случаев - двое медиков
В Киеве за сутки коронавирус диагностировали у 34 жителей столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram киевского городского головы Виталия Кличко.
Отмечается, что среди выявленных случаев - двое медиков.
"Заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет", - сообщил Кличко.
В больницы столицы были госпитализированы 15 из 34 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Еще 4 пациента за сутки выздоровели.
Кличко также отметил, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости наблюдается в Дарницком и Деснянском районах столицы.
"Эти районы густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - пояснил мэр.
Всего в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 37 киевлян умерли. Коронавирус преодолели 138 человек.
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