Карантин в Киеве: что останется закрытым после 12 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице обязательным остается масочный режим

Со вторника, 12 мая, Киев начинает внедрять первый этап ослабления карантинных мер, однако ряд запретов и противоэпидемических ограничений продолжает действовать. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА),

Так, закрытыми остаются:

школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;

театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное. Музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет);

развлекательные центры и развлекательные зоны;

развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.);

спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, папа салоны и т.п.);

рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки;

торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв.м.

Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях также остаются закрытыми для посещения. Однако разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также разрешено приготовления пищи и / или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации на вынос.

Остается запрещенной продажа в торговых заведениях, МАФах алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив.

Также продолжает действовать запрет на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсионных мероприятий. Оставляют закрытыми детские и спортивные площадки.

Кроме того, максимально ограниченной остается:

работа гостиниц, хостелов, комнат отдыха;

проведение капитальных ремонтов в объектах жилого фонда (в т.ч. нежилых помещений в жилых домах);

проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций в учреждениях здравоохранения;

общественный транспорт, который на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме по спецбилетам. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Так же продолжит действовать запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

При этом отмечается, что работа метрополитена возобновиться по решению правительства.

Также в ведомстве отметили, что обязательным остается масочный режим.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа торговых центров может возобновиться на втором этапе смягчения карантина. Однако он добавил, что работу ТРЦ восстановят, скорее всего, тогда, когда снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта.

Кроме того, с 9 мая в Киеве могут начать свою работу 19 продовольственных рынков.