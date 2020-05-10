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Коронавірус у Києві: захворіли ще 34 людини, троє померли

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 10:42
Коронавірус у Києві: захворіли ще 34 людини, троє померли
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Серед виявлених випадків - двоє медиків

У Києві за добу коронавірус діагностували у 34 жителів столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram київського міського голови Віталія Кличка.

Зазначається, що серед виявлених випадків - двоє медиків.

"Захворіли 23 жінки віком від 22 до 79 років і 11 чоловікiв віком від 22 до 74 років", - повідомив Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували 15 з 34 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів. Ще 4 пацієнти за добу одужали.

Кличко також зазначив, що останнім часом найбільша динаміка захворюваності спостерігається у Дарницькому та Деснянському районах столиці.

"Ці райони - густонаселені і чимало людей не дотримуються правил безпеки", - пояснив мер.

Всього у столиці 1805 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 37 киян померли. Коронавірус подолали 138 людей.

У Києві вже прийняли низку рішень щодо пом'якшення карантину. Були відкриті 19 ринків, почали працювати кав'ярні. Також в столиці дозволили продавати на винос їжу швидкого приготування в МАФах.

З 12 травня в столиці планується черговий етап послаблення карантинних обмежень. Зокрема, планується відкрити в місті непродовольчі магазини загальною площею до 300 метрів, перукарні та салони краси.

Теги Новини України КиївКиївКоронавірус
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