Коронавирус в Киеве: растет чисто нуждающихся в госпитализации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кличко добавил, что число людей, у которых обнаружили вирус, немного уменьшается

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что растет количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, Кличко добавил, что количество людей, у которых обнаружили вирус немного уменьшается.

"Отмечу, что количество людей, у которых обнаружили вирус, немного уменьшается, но вместе с тем растет количество инфицированных, которым нужна госпитализация", - заявил он.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев. Всего было выявлено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем днем ранее.

Кроме того, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай заражения коронавирусною инфекцией. Также известна ситуация в областях. Всего в Украине исследовано 134 592 образца методом ПЦР.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на данный момент ситуация в стране позволяет начать смягчение карантина с 11 мая.

До этого в правительстве заявили, что снимать ограничения начнут в случае, если 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%.