Коронавірус у Києві: зростає кількість тих, хто потребує госпіталізації

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кличко додав, що кількість людей, у яких виявили вірус трохи зменшується

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що зростає кількість інфікованих коронавірусом, яким потрібна госпіталізація. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, Кличко додав, що кількість людей, у яких виявили вірус трохи зменшується.

"Зазначу, що кількість людей, у яких виявили вірус трохи зменшується, але разом з тим зростає кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація", - заявив він.

РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків. Всього було виявлено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж днем раніше.

Крім того, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією. Також відома ситуація в областях. Усього в Україні досліджено 134 592 зразки методом ПЛР.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на даний момент ситуація в країні дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня.

До цього в уряді заявили, що знімати обмеження почнуть у разі, якщо 10 днів поспіль число нових випадків коронавіруса не буде перевищувати 5%.