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Торговля, отели, метро, перевозки и ТРЦ: Кабмин определил пять этапов выхода из карантина

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 21:50
Торговля, отели, метро, перевозки и ТРЦ: Кабмин определил пять этапов выхода из карантина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Карантин начнут смягчать с 11 мая

Карантин в Украине начнут смягчать с 11 мая при условии, что число новых случаев коронавируса в течение 10 дней не будет превышать 5%. Кабинет министров уже разработал и презентовал план смягчения ограничений, подробнее - в материале РБК-Украина.

Так, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.

Первый этап: парки и розничная торговля

Первый этап может начаться уже с 11 мая при условии, что в течение 10 дней число новых случаев не превышает 5%. В таком случае Кабмин планирует запустить:

  • парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);
  • часть объектов индустрии красоты;
  • тренировки в командных видах спорта;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
  • кофейни (обслуживание на вынос);
  • автомойки, веломагазины, велопрокат;
  • заработают нотариусы, адвокаты, аудиторы.

Второй этап: подготовка к ВНО и отели

Старт второго этапа возможен при условии, что в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных каждый день снижается, а число выздоровевших растет. В этом случае Кабмин планирует запустить:

  • бытовое обслуживание населения;
  • возобновление обучения выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;
  • заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
  • кинотеатры под открытым небом;
  • спортзалы и фитнес-центры (с ограничениями и без бассейнов);
  • отели;
  • возобновление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

Третий этап: детские площадки и пассажирские перевозки в пределах области

При условии, что 10 дней подряд число выздоровевших в два раза превышает число новых случаев заражения. Медучреждения заполнены пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%, Кабмин планирует открыть:

  • спортивные и детские площадки;
  • заведения образования (отдельные);
  • метро (спецперевозки);
  • пассажирские перевозки в пределах области;
  • ТРЦ (без зон развлечения и детских площадок);
  • театры и кинотеатры;
  • хостелы, санатории, базы отдыха;
  • заведения общественного питания с посетителями.

Четвертый этап: метро и общественный транспорт

Если 10 дней подряд число новых не связанных между собой случаев каждый день будет меньше пяти на область, Кабмин планирует запустить:

  • метро и весь наземный пассажирский транспорт;
  • ТРЦ и другие развлекательные заведения;
  • спортзалы и фитнес-центры;
  • заведения общественного питания;
  • заведения культуры;
  • заведения образования;
  • плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап: отмена ограничений

При условии прекращения внутренней передачи вируса - фиксируются единичные завезенные случаи - предполагается снятие всех остальных ограничений, кроме тех, которые установлены местной властью.

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