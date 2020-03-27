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Коронавірус у Києві: кількість заражених перевищила 50

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 12:03
Коронавірус у Києві: кількість заражених перевищила 50
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За день захворіли чотири жінки та четверо чоловіків

У Києві зросла кількість заражених коронавірусом Covid-19 до 55. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що за день захворіли чотири жінки та четверо чоловіків.

"На жаль, кількість заражених коронавірусом зросла. Уже 55 людей. 8 нових випадків. Захворіли 4 жінки віком від 31 до 59 років та 4 чоловіки віком від 43 до 59 років", - сказав він.

Відзначимо, сьогодні вранці Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Києві 47 випадків зараження коронавірусом. Всього в Україні захворіли 218 осіб.

Нагадаємо, штаб з ліквідації надзвичайної ситуації розгляне питання відкриття частини продуктових ринків. Однак, велике скупчення людей біля одного продуктового магазину може призводити до інфікування людей, більшість з них все ж буде закрита.

Також у Міністерстві охорони здоров'я створять спецбригади медпрацівників для тестувань на коронавірус вдома. Бригада буде відбирати у хворих зразки на проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

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