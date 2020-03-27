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Штаб по ликвидации ЧС рассмотрит открытие части продуктовых рынков

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 11:22
Штаб по ликвидации ЧС рассмотрит открытие части продуктовых рынков
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Продуктовые рынки смогут работать, если они будут придерживаться противоэпидемических мер

Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации рассмотрит вопрос открытия части продуктовых рынков. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, часть продуктовых рынков сможет работать, если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер. Однако большое скопление людей возле одного продуктового магазина может приводить к инфицированию людей, большинство из них все же будет закрыта.

"Мы понимаем вопрос обеспеченности пищевыми продуктами, поэтому это взвешенное решение, сегодня мы рассмотрим его на штабе по ликвидации ЧС. Будет издано распоряжение или постановление о том, какие рынки не должны работать во время карантина", - заявил Ляшко.

Напомним, в Министерстве здравоохранения создадут спецбригады медработников для тестирований на коронавирус дома. Бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.

Также по состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил 218 случаев заражения коронавирусом в Украине. Так, за прошедшие сутки заразились 62 украинца.

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