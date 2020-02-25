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Коронавирус в Иране: население призывают не выходить из домов

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 13:04
Коронавирус в Иране: население призывают не выходить из домов
Иллюстративное фото (freepik2)

Число зараженных в Иране приближается к сотне

Министерство здравоохранения Ирана из-за вспышки коронавируса в стране призывает граждан не выходить из домов. Об этом заявил представитель министерства Киануш Джаханпур, передает Reuters.

По его словам, за последние сутки в Иране подтверждено 34 новых случая заболевания, в том числе 16 человек в городе Кум.

"Людям будет безопаснее оставаться дома", - добавил Джаханпур.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке подтвердили новые случаи коронавируса. В частности, все случаи были выявлены в Киркуке в иракской семье, которая ранее посещала Иран. На сегодня вся семья находится на карантине.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заболели более 80 тыс. человек. Также сообщается о 2699 смертей от инфекции. При этом 27 695 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

До этого стало известно о полном выздоровлении зараженных коронавирусом во Вьетнаме и Франции. При этом в Китае почти 200 человек заразились вирусом повторно. В то же время со спадом вспышки в Китае новые случаи коронавируса начали фиксировать в Европе и на Ближнем Востоке.

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