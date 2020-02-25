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Коронавірус в Ірані: населення закликають не виходити з будинків

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 13:04
Коронавірус в Ірані: населення закликають не виходити з будинків
Ілюстративне фото (freepik2)

Число заражених в Ірані наближається до сотні

Міністерство охорони здоров'я Ірану через спалах коронавірусу в країні закликає громадян не виходити з будинків. Про це заявив представник міністерства Кіануш Джаханпур, передає Reuters.

За його словами, за останню добу в Ірані підтверджено 34 нових випадків захворювання, у тому числі 16 осіб у місті Кум.

"Людям буде безпечніше залишатися вдома", - додав Джаханпур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іраку підтвердили нові випадки коронавірусу. Зокрема, усі випадки були виявлені у Кіркуці в іракській сім'ї, яка раніше відвідувала Іран. На сьогодні вся сім'я перебуває на карантині.

Згідно з останніми даними, на коронавірус у світі захворіли понад 80 тис. осіб. Також повідомляється про 2699 смертей від інфекції. При цьому 27 695 осіб повністю одужали та були виписані з лікарень.

До цього стало відомо про повне одужання заражених коронавірусом у В'єтнамі та Франції. При цьому в Китаї майже 200 осіб заразилися вірусом повторно. Водночас зі спадом спалаху в Китаї нові випадки коронавірусу почали фіксувати в Європі та на Близькому Сході.

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